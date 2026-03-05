Skurriler Fall bei Limburg Schwein blockiert eine Stunde lang Verkehr an der A3 05.03.2026, 14:00 Uhr

i Ein Schwein hat am Mittwochmittag den Verkehr auf der A3-Auffahrt Limburg aufgehalten. André Bethke

Wenn man von A nach B will, nerven einen alle Behinderungen. Baustellen, Unfälle – und alles darüber hinaus. Doch etwas nicht Alltägliches gab es nun in Limburg an der A3: Ein Schwein sorgte für ein Verkehrschaos.

Ein offenbar verlorenes Mastschwein neben der Auffahrt von der B49 zur A3 (Limburg-Nord) hat am Mittwochmittag rund eine Stunde lang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das verletzte Tier auf der Grünfläche liegen sehen und die Polizei verständigt.







