Skurriler Fall bei Limburg
Schwein blockiert eine Stunde lang Verkehr an der A3
Ein Schwein hat am Mittwochmittag den Verkehr auf der A3-Auffahrt Limburg aufgehalten.
André Bethke

Wenn man von A nach B will, nerven einen alle Behinderungen. Baustellen, Unfälle – und alles darüber hinaus. Doch etwas nicht Alltägliches gab es nun in Limburg an der A3: Ein Schwein sorgte für ein Verkehrschaos.

Ein offenbar verlorenes Mastschwein neben der Auffahrt von der B49 zur A3 (Limburg-Nord) hat am Mittwochmittag rund eine Stunde lang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das verletzte Tier auf der Grünfläche liegen sehen und die Polizei verständigt.

