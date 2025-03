„Schwarz-Weiß-Malerei“ sorgt für gelungenen Abend

Da soll noch mal einer sagen, in Zeiten politischer Polarisierung müsse man auf „Schwarz-Weiß-Malerei“ verzichten. Dass diese im übertragenen Sinn gesprochen Schaden anrichtet, ist unbestritten. Genauso außer Zweifel steht aber auch, dass sie ganz wörtlich genommen am Samstagabend in Bad Ems genau richtig war. Im dortigen Kurhaus stieg die Emser Karnevalsgesellschaft (EKG) mit ihrer mittlerweile 27. Black-&-White-Party in den Ring.

i Auch diese beiden "schweren Jungs" hatten ihren Spaß bei der Black-&-White-Party. Bletzer Ulrike

Das Konzept dieser Fastnachtsveranstaltung der etwas anderen Art ist so simpel wie einleuchtend: Hier gibt es weder Narrhallamarsch noch Gardetänze, dafür aber umso mehr hippe Musik zum Abtanzen. Weder Büttenreden noch Ordensverleihungen, dafür aber jede Menge ungezwungene Unterhaltung. Und vor allem: Statt Narrenkappen und Pappnasen sieht man hier eine zwar farblose, aber meist mit viel Fantasie und Liebe zum Detail zusammengestellte Kostümierung: Schwarz-weiße Klamotten sind bei dieser Kultveranstaltung laut Ankündigungsplakat „heftigst erwünscht“, schließlich soll die Party ihrem Namen ja Ehre machen.

Raffiniertes aus dem Kleiderschrank

Und das tat sie selbstverständlich auch dieses Mal. Ob es die weiß gekleidete, elegante Charleston-Tänzerin mit ihrem Dandy, die offenbar einem Roman des 19. Jahrhunderts entsprungene, in tiefes Schwarz gehüllte trauernde Witwe oder Kino-Ikone Charlie Chaplin, in diesem Fall eine junge Frau, war. „Ob der weiße Engel auf den schwarzen Teufel, der Admiral auf die Piratenbraut oder der finster dreinblickende FBI-Agent auf die beiden verdächtig ausschauenden, mit dicken Goldketten behängten Mafiosi traf – dem Ideenreichtum waren so gut wie keine Grenzen gesetzt“, so das Fazit des Abends. Wobei man keine bestimmte Rolle verkörpern muss, um bei der Black-&-White-Party dabei zu sein: Im Gegenteil, es kann auch einfach die schwarz-weiß gestreifte Jeans zur karierten Bluse, die weiße Mütze zum schwarzen Hemd oder das Kleid mit weißem Blumendekor auf schwarzem Hintergrund sein – schwarz-weiße Klamotten und dazu passende Accessoires finden sich schließlich in jedem Kleiderschrank. Und so sichtete man in der Menge denn auch zahllose schwarz-weiß zusammengewürfelte Fabel- und Fantasiewesen, die nicht näher definierbar, aber ausgesprochen hübsch anzuschauen waren.

„Ob der weiße Engel auf den schwarzen Teufel, der Admiral auf die Piratenbraut oder der finster dreinblickende FBI-Agent auf die beiden verdächtig ausschauenden, mit dicken Goldketten behängten Mafiosi traf – dem Ideenreichtum waren so gut wie keine Grenzen gesetzt.“

So lautete das Fazit des Abends.

Kostümkaufen also nicht zwingend erforderlich, Alltagskleidung tut es auch, um sich hier – Fantasie und Einfallsreichtum vorausgesetzt – erfolgreich ins „närrische“ Treiben zu werfen. Und das macht genau den Reiz dieser alternativ angehauchten, komplett pappnasen- und schunkelrundenfreien Karnevalsfete aus: Auch wer nicht auf Humbatätarä und jahreszeitlich verordneten Frohsinn steht, ja sogar wer ein bekennender Faschingsmuffel ist, kann hier seinen Spaß haben.

Westerburger Partyband immer in Bewegung

Rund zweieinhalb Stunden nach dem Einlass kündigte Niklas Klimaschka von der EKG dann die musikalischen Stars des Abends an: Die Band Noisic aus Westerburg servierte im malerischen Ambiente des Kurtheaters ihren „Cover-Rock vom Feinsten“, aber auch den einen oder anderen bekannten Karnevalshit. Bewundernswert, mit welcher Ausdauer die Musiker rund um Frontmann Michael Zabel und Sängerin Anne-Kathrin Pörtner in Bewegung waren, teils sogar wie Flummis über die Bühne sprangen. Animierende Aufforderungen wie „Clap your hands“ (Klatscht in eure Hände) auf dem großen Monitor im Hintergrund waren übrigens überflüssig: Dem vermutlich bis in die frühen Morgenstunden andauernden wilden Abtanzen nach zu urteilen, kam die Wäller Band bestens beim feierwütigen Partyvolk an.

i Die Westerwälder Band Noisic heizte dem feierwütigen Partyvolk im Kurtheater ein. Bletzer Ulrike

Und wer mal eine Pause von Coverrock und Kölsch-Sound brauchte, kam gegenüber im Marmorsaal auf seine Kosten. Dort legte das aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammende DJ-Duo Copy & Paste (zu Deutsch: Kopieren und Einfügen) alias Domenic Frank und Max Ortseifen unermüdlich auf. Historisch gesehen vielleicht nicht ganz hasenrein, aber vermutlich gerade deshalb besonders reizvoll: Zwischen den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Marmorsäulen des Saals brachte wummernde Technomusik die Tanzenden in Stimmung. Mehr Abwechslung geht wohl kaum.