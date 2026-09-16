Folgen des Klimawandels Schutz vor Wildschweinen: Kein Allheilmittel in Sicht Tobias Lui 16.09.2026, 13:42 Uhr

i Wildschweine sind ein echtes Problem in waldnahen Regionen. Die Aufnahme zeigt ein Tier auf dem Remstecken. In Lahnstein fordern betroffene Gartenbesitzer auf mehr Hilfe von der Stadt. Matthias Kolk (Archiv). Matthias Kolk

Waldnahe Wohngebiete in Lahnstein haben deutlich mehr Probleme mit Wildschweinen als Gebiete im innerstädtischen Raum. Durch die direkte Nähe zum natürlichen Lebensraum der Tiere ist die Hemmschwelle für einen Wechsel in die Siedlung niedrig.

Wildschweine und kein Ende: In den vergangenen Wochen waren im Stadtgebiet von Lahnstein zahlreiche Hilferufe von Menschen zu hören, die von ungebetenen Gäste berichteten, die ihre Gärten verwüstet haben. Weil der letzte Winter so mild war, hat sich die Population vergrößert, die Nahrungssuche treibt die Tiere in bewohnte Bereiche.







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