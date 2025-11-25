Entlastung für „Elterntaxis“ Schulzentrum Katzenelnbogen: Neuer Parkplatz entsteht 25.11.2025, 10:00 Uhr

i Für den zukünftigen Parkplatz wurden nun schon erste Erdarbeiten durchgeführt und Geovlies verlegt. Uschi Weidner

Nach rund fünf Jahren an Vorbereitungen und Diskussionen haben die Bauarbeiten für einen Parkplatz gegenüber dem Katzenelnbogener Schulzentrum begonnen.

Die Bagger sind da: Vor der Realschule plus/FOS im Einrich haben auf der Wiese die Arbeiten für den lang erwarteten städtischen Parkplatz begonnen. Angekündigt hatte Stadtbürgermeisterin Petra Popp den Baubeginn in der Stadtratssitzung im Oktober. „Wenn es die Witterung erlaubt, geht das beauftragte Unternehmen von etwa vier Wochen Bauzeit aus“, erklärt sie auf Nachfrage.







