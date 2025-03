Schulweg erst in letzter Stunde gesichert

Dass seit Montag, 10. März, die Straße von Lorch nach Ransel voll gesperrt wird, ist seit Langem angekündigt. Seit zweieinhalb Jahren stehen bereits Ampeln auf der Landesstraße 3397. Insgesamt ist mit 17 Monaten Vollsperrung zu rechnen. 4 Millionen Euro betragen die Kosten. Die teilen sich zwei Bundesländer, weil die Straße ein Stück weit über rheinland-pfälzisches Gebiet führt. „Wir machen deren Strecke für die Kollegen mit“, so Dennis Müller vom Landesbetrieb Hessen Mobil.

So ist auf Ebene der Baufachleute die Kooperation geregelt. Sehr wichtig ist die Straße für die Einwohner aus Sauerthal, bildet sie doch die einzige offizielle Verbindung mit der Außenwelt. Doch bei einem Folgethema wäre die Zusammenarbeit über die Bundesländergrenze hinweg beinahe gescheitert. Noch am Freitagmittag war nicht gesichert, wie sieben Kinder aus Sauerthal in die Lorcher Grundschule kommen sollten.

Ersatzfahrplan kurzfristig veröffentlicht

Am Anfang der Turbulenzen stand am Donnerstagnachmittag der recht kurzfristig veröffentlichte Ersatzfahrplan für die Busse. Der enthielt eine Lücke: In Sauerthal sollen um 6.01 Uhr und um 7.31 Uhr Busse abfahren, dazwischen aber keine. Bei der ersten Verbindung wären die Kinder eine volle Stunde vor Unterrichtsbeginn an der Lorcher Wisperschule angekommen, bei der zweiten rund eine halbe Stunde zu spät. Markus Weber aus Wollmerschied schaltete sich ein und ergriff die Initiative.

Weber ist selbst Vater von zwei Kindern, die in Lorch die Schule besuchen. Auch wenn die nicht betroffen sind, kümmerte er sich dennoch um die Lage in Sauerthal. „Die wurden einfach vergessen“, fürchtete er bezüglich der sieben Schulkinder. Es folgten Telefonate mit der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV). Das Problem ist bekannt, die Lösung greifbar. Ein Zubringer müsste den Sauerthaler Nachwuchs abholen und nach Ransel fahren, damit dort der Einstieg um 6.54 Uhr in den Bus möglich ist, der noch etliche andere Kinder via Espenschied weiter zur Wisperschule transportiert.

Da die Landesstraße in zwei Abschnitten saniert wird, bleibt in der ersten Phase der Weg von Sauerthal bergwärts nach Ransel offen. Doch über die Landesgrenze hinweg ist Geld der Streitpunkt. „Fakt ist, dass wir keine Zusage für die Kostenübernahme haben“, berichtete am Freitag spät vormittags RTV-Geschäftsführer Arno Brandscheid. Kurz zuvor hat er an einer Videokonferenz mit Vertretern der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier teilgenommen.

Staatsvertrag von 1973

Im Hintergrund steht ein Staatsvertrag von 1973, der den Schulbesuch über Bundesländergrenzen hinweg regelt. Um zumindest 50.000 Euro Kosten für die zusätzliche Schülerbeförderung mag es sich drehen. Da es keine Einigkeit gab, ging Brandscheid am Freitagmittag davon aus, dass die Sauerthaler Eltern ab Montag ihre Kinder selbst in Privatautos nach Ransel bringen müssten.

Wenige Stunden später vollzieht sich nach einer Presseanfrage dann aber noch eine günstige Wende. „Ich kann Ihnen mitteilen, dass es uns kurzfristig gelungen ist, den Transport für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zum Übergang zum Schulbus in Ransel zu organisieren. Damit ist sichergestellt, dass die Kinder am Montag den Bus in Ransel erreichen“, teilte ADD-Präsident Thomas Linnertz persönlich mit. Dem Vernehmen nach hat die rheinland-pfälzische Seite für zunächst 14 Tage einen Auftrag für den Bustransfer erteilt. Somit ist Zeit für eine endgültige Regelung gewonnen.

Zweimal ausfallen muss wegen der Vollsperrung das Bergrennen Ransel Classics. „Wir hatten uns schon ein bisschen darauf eingestellt, dass die Gefahr besteht, wir sind nicht aus allen Wolken gefallen“, erzählt Felix Hofmann, der Vorsitzende des Rheingauer Automobil Clubs, der die Ransel Classics veranstaltet. Nun plant der Verein für 2027 einen Neustart. Ein Ausweichen auf eine andere Strecke komme nicht infrage.