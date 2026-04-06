Sauberkeit in Schulen
Schultoiletten in der VG BEN sollen sauberer werden
Um den Zustand der Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau ging es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinde
Um den Zustand der Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau ging es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Die VG-Verwaltung ging ausführlich auf die Fragestellungen ein.
Andreas Galonska

Wenn sich Schüler vor dem Gang zur Schultoilette ekeln, dann sind Fragen nach dem Zustand der Anlagen angebracht. Die CDU im VG-Rat Bad Ems-Nassau hakte deswegen nach, die Verwaltung hatte Antworten parat.

Lesezeit 2 Minuten
Verstopft, beschädigt, geschlossen – so sollen sich oft die Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau zeigen. Die CDU im VG-Rat hat nun das Thema aufgegriffen und dazu eine Anfrage gestellt.CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Krügel wies darauf hin, dass der Zustand der Toiletten in sozialen Medien von Eltern beanstandet wurde.

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