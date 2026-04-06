Wenn sich Schüler vor dem Gang zur Schultoilette ekeln, dann sind Fragen nach dem Zustand der Anlagen angebracht. Die CDU im VG-Rat Bad Ems-Nassau hakte deswegen nach, die Verwaltung hatte Antworten parat.
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Verstopft, beschädigt, geschlossen – so sollen sich oft die Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau zeigen. Die CDU im VG-Rat hat nun das Thema aufgegriffen und dazu eine Anfrage gestellt.CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Krügel wies darauf hin, dass der Zustand der Toiletten in sozialen Medien von Eltern beanstandet wurde.