Sauberkeit in Schulen Schultoiletten in der VG BEN sollen sauberer werden Andreas Galonska 06.04.2026, 14:00 Uhr

i Um den Zustand der Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau ging es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat. Die VG-Verwaltung ging ausführlich auf die Fragestellungen ein. Andreas Galonska

Wenn sich Schüler vor dem Gang zur Schultoilette ekeln, dann sind Fragen nach dem Zustand der Anlagen angebracht. Die CDU im VG-Rat Bad Ems-Nassau hakte deswegen nach, die Verwaltung hatte Antworten parat.

Verstopft, beschädigt, geschlossen – so sollen sich oft die Toiletten in der Realschule plus Bad Ems-Nassau zeigen. Die CDU im VG-Rat hat nun das Thema aufgegriffen und dazu eine Anfrage gestellt.CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Krügel wies darauf hin, dass der Zustand der Toiletten in sozialen Medien von Eltern beanstandet wurde.







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