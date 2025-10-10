Tagung in Katzenelnbogen Schulewirtschaft nimmt mentale Gesundheit in den Blick Mariam Nasiripour 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Günter Burzywoda referierte bei der Herbsttagung des Arbeitskreieses SchuleWirtschaft über die Bedeutung von mentaler Gesundheit und Resilienz im Berufsleben. Mariam Nasiripour

Wer arbeitet am effizientesten und besten? Eine glückliche und wertgeschätzte Fachkraft. Das war der Tenor der diesjährigen Tagung des Arbeitskreises Schulewirtschaft Rhein-Lahn in Katzenelnbogen. Doch auch die Schüler dürfen nicht vergessen werden.

Das Thema der diesjährigen Herbsttagung des Arbeitskreises Schulewirtschaft Rhein-Lahn in Katzenelnbogen war „mentale Gesundheit“. Dafür würde Coach Günter Burzywoda eingeladen. Zu der Veranstaltung hatten sich 40 Personen aus Wirtschaft und Bildungswesen angemeldet.







