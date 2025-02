Lahnsteiner Verein hilft Schulbau in Burkina Faso hat begonnen 16.02.2025, 18:00 Uhr

i Erstmals hat der Verein Sterntaler den Baueiner Schule in Burkina Faso ermöglicht. Schwester Leontine

Burkina Faso in Westafrika ist eins der ärmsten Länder der Welt. Ein Lahnsteiner Verein hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, von Ordensschwestern betriebene Waisenhäuser zu unterstützen.

Seit 15 Jahren setzt sich der Lahnsteiner Verein „Sterntaler für Waisenhäuser in Burkina Faso“ des Ehepaars Ulrike und Wolfgang Baum für Not leidende Kinder in einem der ärmsten Länder der Welt ein. Vieles wurde bereits erreicht – mehr als 100 Lahnsteiner haben Patenschaften für Kinder im Waisenhaus Yengoudi übernommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen