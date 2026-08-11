WHG St. Goarshausen
Schülerprojekt „Erinnern für die Zukunft“ ausgezeichnet
Stella Eckert (links) und Yve Marie Deska haben die Dokumentation zu dem Schülerprojekt „Erinnern für die Zukunft" geschrieben.
Stella Eckert (links) und Yve Marie Deska haben die Dokumentation zu dem Schülerprojekt „Erinnern für die Zukunft" geschrieben.
Ulrike Bletzer

Mit dem Förderpreis „Faszination Geschichte“ der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft wird das Schülerprojekt „Erinnern für die Zukunft“ des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums ausgezeichnet. Teilnehmerinnen berichten von weiteren Details.

Lesezeit 4 Minuten
„Wenn man liest, dass im Holocaust sechs Millionen Juden ermordet wurden, ist das zwar erschreckend, bleibt letztlich aber eine abstrakte Zahl. Wenn man sich dagegen mit konkreten Schicksalen beschäftigt, bekommt man einen viel tieferen Eindruck davon, was damals geschehen ist“, sagt Stella Eckert.
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