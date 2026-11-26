IGS Nastätten zieht Bilanz Schüler kritisieren Politiker bei Podiumsdiskussion Mariam Nasiripour 26.11.2026, 16:00 Uhr

i Anfang November hatte die IGS Nastätten zu einer Podiumsdiskussion mit den Jugendvertretern der Parteien eingeladen. Nun zogen die Schüler ein Resüme der Veranstaltung. Mariam Nasiripour

IGS-Schüler zogen Bilanz nach einer Podiumsdiskussion — gelobt wurden Organisation und Moderation, kritisiert wurden ausweichende Antworten der Parteijugend. Für die nächste Runde wünschen sie sich mehr Austausch und klare Positionen.

Anfang November hatte die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Nastätten die Jugendvertreter der Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Die Fragen hatten Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs erarbeitet. Schüler des zwölften Schuljahres moderierten die Diskussionsrunde.







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