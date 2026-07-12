Experiment am Oranien-Campus Schüler in Diez verbringen zwei Wochen ohne Handy Mariam Nasiripour 12.07.2026, 10:00 Uhr

i Die 15-jährige Sofia hatte während des Experiments komplett auf ihr Handy verzichtet und es in diese gläserne Box gelegt. Das Experiment war von der kommissarischen Schulleiterin Kathrin Glaser initiiert worden. Mariam Nasiripour

Schon ein Tag ohne Handy ist für viele Menschen heute kaum vorstellbar. Am Oranien-Campus in Diez haben einige Schüler nun ein ganz besonderes Projekt durchgezogen: Sie verbrachten ganze zwei Wochen ohne Handy. Dabei stellten sie Überraschendes fest.

Jugendliche, die für einige Tage freiwillig auf ihr Smartphone verzichten. Das mag auf den ersten Blick utopisch klingen, war jedoch für 14 Tage die Realität am Oranien-Campus in Altendiez. Insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schule haben an dem Experiment teilgenommen.







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