Schon ein Tag ohne Handy ist für viele Menschen heute kaum vorstellbar. Am Oranien-Campus in Diez haben einige Schüler nun ein ganz besonderes Projekt durchgezogen: Sie verbrachten ganze zwei Wochen ohne Handy. Dabei stellten sie Überraschendes fest.
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Jugendliche, die für einige Tage freiwillig auf ihr Smartphone verzichten. Das mag auf den ersten Blick utopisch klingen, war jedoch für 14 Tage die Realität am Oranien-Campus in Altendiez. Insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schule haben an dem Experiment teilgenommen.