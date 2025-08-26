Ein Künstlerhaus für alle, das will das Schloss Balmoral in Bad Ems sein. Es arbeitet mit der Realschule plus zusammen und wird bald seine Pforten für die Tage des offenen Denkmals und des offenen Ateliers öffnen.

Das Künstlerhaus Schloss Balmoral ist kein Elfenbeinturm, denn es will sich nicht von seiner Umgebung abkoppeln, sondern eine große Offenheit gegenüber allen Menschen zeigen. Daher arbeitet es zusammen mit der Realschule plus Bad Ems-Nassau und beteiligt sich an den Tagen des offenen Denkmals und des offenen Ateliers, zu denen alle Interessierte willkommen sind.

Die Kooperation mit der Realschule plus funktioniert in beide Richtungen – eine Künstlerin war zu Gast in der Schule, dann besuchten Schülergruppen für ihr Projekt das Schloss. „Es hat bereits Workshops mit Khathala Nkomo aus Johannesburg in der Schule gegeben, bei denen es um Tanz und Bewegung ging“, erläutert Katharina Fink, Leiterin des Künstlerhauses. Khathala Nkomo aus Südafrika ist eine neue Stipendiatin. Ansprechpartner in der Realschule plus sind Heike Zanger und David Schmidl. „Beide sind sehr engagiert und fix bei der Zusammenarbeit“, betont Katharina Fink. Tatkräftige Unterstützung gab es von Okan Alcay, Kübra Ural, Swantje Kowalewski, Studentinnen und Studenten der Kunsthochschule Mainz.

„Das Weltkulturerbe soll auch einmal anders gezeigt werden.“

Katharina Fink, Leiterin des Künstlerhauses, zu einem kritischen Blick auf die adligen Gäste aus früheren Zeiten

Bei dem aktuellen Projekt der siebten und zehnten Klassen soll es um Bad Ems gehen. Orte, die gefallen, und Orte, die nicht gefallen, stehen dabei im Mittelpunkt. Sie sollen in bewegten Bildern gezeigt werden, auch eine Darstellung in Form einer Theateraufführung könnte möglich werden. Beabsichtigt ist aber, dass ein Film entsteht, der später auch in Bad Ems vorgeführt werden soll. Katharina Fink weist darauf hin, dass auch mit der Welterbe-Koordinatorin Julia Palotas ein sehr guter Kontakt besteht. „Das Weltkulturerbe soll auch einmal anders gezeigt werden“, unterstreicht Katharina Fink. Sie blickt auf die vielen Adligen, die vor allem im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Kurstadt besucht haben, darunter auch Leopold II. von Belgien. Der Regent war Anhänger des Kolonialismus, was bei einer oberflächlichen Betrachtung der „großen Namen“ in Bad Ems leicht übersehen wird.

Agnes Schofield, frühere Leiterin des Künstlerhauses, leitet über zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September. Dabei soll es zunächst eine Matinee um 11 Uhr mit dem handgezeichneten Film „All the dreams we dream“ („Alle Träume, die wir träumen“) von Asel Kadyrkhanova aus Kasachstan im zweiten Stock des Schlosses geben. „Es geht der Künstlerin darum, ihre Wurzeln in Kasachstan zu zeigen“, erklärt Agnes Schofield. Thema des 21 Minuten langen Kurzfilms ist, wie sich Kasachstan – etwa durch massive Abholzungen – verändert hat. Es werden viele Facetten berührt, man kann Träume und Bilder aufgreifen, die sich verändern. Der Film ist ein Beitrag dazu, in Bad Ems auf Denkmal und Welterbe aus vielen verschiedenen Perspektiven zu blicken. „All the dreams we dream“ von Asel Kadyrkhanova wurde bisher nur einmal in Deutschland, in Wiesbaden, gezeigt. „Der Film ist eine einzigartige Gelegenheit, in der Artist Residency Schloss Balmoral in Bad Ems die Arbeitsweise und die künstlerischen Anliegen einer international geschätzten Künstlerin kennenzulernen sowie mit Asel Kadyrkhanova direkt ins Gespräch zu kommen“, freut sich Agnes Schofield.

Blick in die Studios der Stipendiaten werfen

Im Rahmen der Kur(z)konzerte, die am 14. September vielerorts in der Stadt aufgeführt werden, öffnet auch das Schloss Balmoral seine Türen und bietet dem vokalEMSemble unter der Leitung von Jan Martin Chrost eine Bühne. Auftritte wird es um 12.30 und um 14.30 Uhr geben.

Einen weiteren Blick ins Schloss Balmoral können Interessierte am Sonntag, 28. September, beim Tag des offenen Ateliers werfen. Bei einer Kids Academy werden die künstlerischen Arbeiten von Kindern präsentiert, außerdem kann den Stipendiaten in ihren Studios über die Schulter geschaut werden. Es gibt also mehrere Anlässe, um sich ein Bild vom Künstlerhaus und seinen Arbeiten zu machen – sie sollten genutzt werden.