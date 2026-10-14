Jugendliche helfen aus Schüler aus Bad Ems für Engagementpreis nominiert Gundula Stegemann 14.10.2026, 13:00 Uhr

i Helfen, wo Hilfe gebraucht wird: Mascha und Ben engagieren sich bei der Tafel und unterstützen dort die Vorbereitung der Lebensmittel für die Ausgabe. David Schmidl

Ob Aushelfen bei der Tafel oder das Pflegen von Erinnerungsorten – Schüler des Sozialteams der Realschule plus Bad Ems Nassau engagieren sich seit fünf Jahren in der Kurstadt. Dafür könnten sie nun einen ganz besonderen Preis bekommen.

Seit fünf Jahren engagieren sie sich an zahlreichen Orten in der Kurstadt: die Schülerinnen und Schüler des „Sozialteams – gemeinsam stark“ der Realschule plus Bad Ems Nassau. Sie besuchen ältere Menschen, unterstützen Aktionen für die Tafel, setzen sich für fairen Handel ein, für Kinder, Pflege- und Hilfsbedürftige – kurzum: für ihre Mitmenschen von nebenan.







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