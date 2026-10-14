Ob Aushelfen bei der Tafel oder das Pflegen von Erinnerungsorten – Schüler des Sozialteams der Realschule plus Bad Ems Nassau engagieren sich seit fünf Jahren in der Kurstadt. Dafür könnten sie nun einen ganz besonderen Preis bekommen.
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Seit fünf Jahren engagieren sie sich an zahlreichen Orten in der Kurstadt: die Schülerinnen und Schüler des „Sozialteams – gemeinsam stark“ der Realschule plus Bad Ems Nassau. Sie besuchen ältere Menschen, unterstützen Aktionen für die Tafel, setzen sich für fairen Handel ein, für Kinder, Pflege- und Hilfsbedürftige – kurzum: für ihre Mitmenschen von nebenan.