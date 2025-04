Es gibt wohl nur wenige derart komplexe Straftatbestände wie den der Geldwäsche. Um sich der Geldwäsche schuldig zu machen, genügt bereits das leichtfertige Nicht-Erkennen der illegalen Herkunft der dem Wirtschaftskreislauf zugeführten Gelder. Dies musste auch ein Mann aus der VG Aar-Einrich erfahren, der sich vor dem Amtsgericht Diez einer Anklage ausgesetzt sah.

Der 47-Jährige hatte 2024 auf seinem Konto eingehende Gelder weitergeleitet. Betrüger hatten einem dem Angeklagten unbekannten, älteren Herrn eine Liebesbeziehung vorgegaukelt und ihn so veranlasst, insgesamt 15.000 Euro zu überweisen. Dieses Geld war auf dem Konto des Angeklagten gelandet, der es auf Empfehlung der Betrüger weiterleitete, um es in Kryptowährung zu „investieren“, ohne allerdings die Herkunft zu hinterfragen. Das vermeintliche Investment in Kryptowährung war tatsächlich jedoch eine simple Weiterleitung an ein Konto der Betrüger, die keineswegs vorhatten, das Geld für ihn anzulegen.

Hübsche Chinesin machte verhängnisvolle Versprechungen

„Bei meinem Mandanten meldete sich per What’s-App eine ihm unbekannte, hübsche Chinesin“, erläuterte der Verteidiger des Angeklagten. Zuerst habe die Chinesin zwei Monate lang täglich Süßholz geraspelt, ohne dass auch nur einmal über Geld gesprochen worden sei. „Irgendwann schrieb sie, sie habe in Kryptowährung investiert, und riet ihm, dies auch zu tun“, so der Advokat. Sein Mandant sei selbst geschädigt, da er für das vermeintliche Investment einen Kredit in Höhe von 30.000 Euro aufgenommen habe.

„Sie sind doch kein Trottel! Kannten Sie den Herrn, der Ihnen Geld überwiesen hat?“, wollte der vorsitzende Richter vom Angeklagten wissen. „Nein, ich schäme mich sehr“, war die schlichte Antwort. Man habe ihm versprochen, dass sich sein Vermögen nach der Überweisung um das Zwei- bis Dreifache vermehren werde.

Komplizierte Rechtslage

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah die „leichtfertige“ Geldwäsche als erfüllt an. „Ja, der Angeklagte ist geschädigt, aber einem anderen ist durch seine Handlung ein Schaden von 15.000 Euro entstanden.“ Somit blieb der Verteidigung nur die Beantragung eines Freispruches. Denn seit einer Gesetzesnovellierung vor einigen Jahren kann ein Gericht von der Einziehung eines im Zuge der Geldwäsche erlangten Vermögens selbst im Falle einer Verfahrenseinstellung nicht mehr absehen.

Dem Verteidiger blieb daher nur der Freispruch, wollte er seinem Mandanten die Einziehung der 15.000 Euro ersparen. Das Gericht urteilte jedoch anders und verhängte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro sowie die Einziehung der aus dem Liebesbetrug stammenden 15.000 Euro. „Ich bin überzeugt, dass Sie Opfer eines Betruges wurden. Aber Ihnen hätte auffallen müssen, da ist was komisch. Dem Gericht steht hier kein Ermessen zu, ich muss die 15.000 Euro einziehen, auch wenn Sie sie nicht behalten haben“, so der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung.