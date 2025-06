Zum Johnnistag war das Duo ArteL in der evangelischen Kirche in Schönborn zu Gast. Das Konzert mit Violine und Cello begeisterte mit musikalischer Vielfalt.

Anlässlich des Johannestags war das DuoArteL in der evangelischen Kirche in Schönborn zu Gast, um das Publikum mit klassischen Kompositionen und modernen Arrangements in den Bann zu ziehen. Die talentierten jungen Musiker Martin Ettrich und Leo Stoll aus dem Rhein-Main-Gebiet begeisterten mit ihrer unverwechselbaren Bühnenpräsenz und bewiesen mit einem einzigartigen Musikrepertoire eine musikalische Vielfalt.

Insgesamt war das Konzert ein gelungenes Ereignis, das die Kraft der Musik feierte und die Gemeinschaft in der Kirche stärkte. Die Darbietungen des Cello-Violin-Duetts werden sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ein wahrhaft festlicher Höhepunkt im kulturellen Kalender der Evangelischen Kirchengemeinde und auch der Gemeinde Schönborn.

Alle sind völlig glückselig nach Hause gegangen.

Stefanie Heil, die das Duo ArteL nach Schönborn eingeladen hatte, freut sich über ein gelungenes Konzert.

In diesem Konzert war bei den Besuchern das Glück der Musik zu verspüren, das sich in froher Gelöstheit zeigte. Die Kinder im Publikum – das jüngste darunter war erst drei Jahre alt – waren die ganze Zeit ruhig und hörten zu. Das Konzert begeisterte alle. Viele Besucher blieben nach dem Konzert noch auf einen Wein und Knabbereien. „Alle sind völlig glückselig nach Hause gegangen“, resümierte Stefanie Heil, die das Duo bei einer Veranstaltung der Obernhofer Vollmondnacht kennenlernte und nach Schönborn eingeladen hatte. Die Menschen kamen aus dem gesamten Einrich. Stefanie Heil berichtete, dass eine Besucherin sogar mit ihrem E-Bike vom Rhein den Weg nach Schönborn fand.

Die evangelische Kirche Schönborn bot mit ihrem historischen Ambiente und der hervorragenden Akustik den idealen Rahmen für dieses außergewöhnliche Konzert. Die Besucher belohnten die Musiker mit langem Applaus. Schon jetzt kann sich auf den 24. Juni 2026 gefreut werden: Die jungen Musiker haben bereits für den Johannestag im kommenden Jahr bereits zugesagt.

Am 28. September, 16 Uhr, ist das Kammermusikensemble Laubenheim, bei dem Leo Stoll ebenfalls mitspielt, mit Melodien aus Film und Fernsehen in Schönborn zu Gast. Der Eintritt ist frei.