Der geplante 5G-Mobilofunkmast sorgt seit 2020 für Unruhe in Schönborn. Nun ist am Ortsrand die Mastkonstruktion errichtet worden. Der Mobilfunkanbieter o2 Telefónica geht von einer Inbetriebnahme 2026 aus. Eine Bürgerinitiative kündigt Klagen an.

Abschluss in Sicht? Seit fünf Jahren beschäftigt der geplante Bau eines 5G-Mobilfunkmastes die Bürgerinnen und Bürger in Schönborn. Wer nun vom Ort aus, die Straße in Richtung Hof Schauferts fährt, sieht rechts auf einer Anhöhe den neuen Funkmast. Mit der Inbetriebnahme könnte also eine Kontroverse zu Ende gehen, welche die Dorfgemeinschaft lange entzweit. Denn los ging die Diskussion im Jahr 2020, als der Gemeinderat beschloss, ein Grundstück für den Bau und Betrieb des Mastes an die Telekom-Tochter Deutsche Funkmast GmbH zu verpachten. Schnell formierte sich Bürgerinitiative (BI) Schönborn, die vor den Gefahren der 5G-Technik warnte und ein Bürgerbegehren für einen Vertragsausstieg anstrengte, welches aber von der Ortsgemeinde abgelehnt wurde.

In der Zwischenzeit kam es zu Klagen vor Gericht, die das Projekt aber nicht stoppten. Außerdem löste die American Tower Corporation (ATC) die Deutsche Funkmast GmbH als Funkturmbetreiber in spe ab. Wie weit fortgeschritten sind aber nun die Arbeiten? „Das Gelände rund um die Baustelle wird in den kommenden Wochen wieder hergestellt und die Stromversorgung verlegt“, gibt Ortsbürgermeister Thomas Refke einen kurzen Überblick. „Derzeit wird die Baustraße zurückgebaut. Anschließend erfolgt die Herrichtung des Baufeldes mit Anpflanzungen.“ Laut Aussage des Bauleiters liegen die Arbeiten weitgehend im Zeitplan, so Refke weiter, der das Projekt von seinem Amtsvorgänger „geerbt“ hat. Aktuell geht man von einem Abschluss im Laufe des Oktobers aus – die Mobilfunktechnik wird separat installiert.

Die Pressestelle der o2 Telefónica führt auf Nachfrage aus, welche Mobilfunktechnik am neuen Standort Schönborn installiert werden soll.

Kritisch beurteilen hingegen Klaus Schulz und Stefan Remaklus von der BI Schönborn die Fortschritte. „Der in wenigen Stunden an einem einzigen Tag aus zwei Fertigbauteilen zusammengesetzte Mastkörper ist aufgerichtet – mehr nicht“, geben sie in einer schriftlichen Stellungnahme zu bedenken. Folge man den Werbeaussagen des Herstellers, könnte der Mast offenbar genauso schnell wieder abgebaut und gegebenenfalls wiederverwendet werden. Die noch ausstehenden Arbeiten seien dagegen „umfangreich und langwierig“, betonen die beiden BI-Vertreter. Denn benötigt würden unter anderem noch die Anschlüsse für Strom und Datenverkehr. Wobei sich da in der Zwischenzeit wohl etwas getan hat, so wurde ein Stromkasten vor dem Mast aufgestellt und auch Metallkabelbahnen montiert.

„Als BI sind wir entsetzt darüber, dass der Turm nun doch gebaut wurde“, fahren Schulz und Remaklus fort. „Viele Bürger äußern sich schockiert über dieses unnötige Industriegebäude im Naturschutzgebiet und fühlen sich durch die Ortsgemeinde hintergangen“, so die BI-Vertreter weiter. Als Bürgerinitiative sei ihnen jedoch in Rheinland-Pfalz der weitere Klageweg verwehrt. „Diesen können aber die Bürger selbst beschreiten, was auch aktuell geschieht.“ Die BI werde beim Thema Mobilfunk weiter „up to date“ bleiben und sich „für einen sinnvollen Mobilfunkausbau unter Achtung des Gesundheits- und Naturschutzes sowie der Achtung unserer Demokratie einsetzen“, betonen Klaus Schulz und Stefan Remaklus noch.

i Stromkasten und Metallkabelbahnen wurden bereits montiert. Johannes Koenig

Wie aber sieht es nun mit dem Einbau der Mobilfunktechnik aus? Zeitplan und Art der Mobilfunkabdeckung sind Sache des Netzbetreibers o2 Telefónica, betont die ATC auf Nachfrage. „Unser Ziel ist es, den neuen Standort schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen“, heißt es dazu von der Pressestelle der o2 Telefónica. Aktuell betreibe man im Rhein-Lahn-Kreis rund 50 Mobilfunkstandorte. Den Netzausbau werde kontinuierlich vorangetrieben, die Nutzungsübergabe des Schönborner Standorts stehe aber noch aus. „Sobald wir diese erhalten, können unsere Mitarbeitenden vor Ort umgehend die Installation unserer eigenen Netztechnik umsetzen.“ Nach aktuellem Planungsstand geht das Unternehmen von einer Inbetriebnahme im Jahresverlauf 2026 aus. „Unsere Kunden profitieren damit von noch besserem 2G/GSM, 4G/LTE und dem schnellen 5G-Netz für ihre mobile Telefonie und Datennutzung.“ Zudem sei der Standort so konstruiert, dass ihn auch andere Netzbetreiber nutzen können.