Einwurf: Gut für Bad Ems Schön, dass es in der Buchhandlung Meckel weitergeht Hilko Röttgers 12.01.2026, 12:00 Uhr

i Hilko Röttgers Jens Weber. MRV

Das Aus für die Buchhandlung Meckel in Bad Ems schien schon beschlossen, doch dann fand sich ein neuer Betreiber. Unseren Autor freut das. Schließlich zählen Buchhandlungen für ihn zu den schönsten Orten der Welt.

Dass es in der Buchhandlung Meckel in Bad Ems weitergeht, ist eine tolle Nachricht – für den neuen Betreiber Edward Schofield, der sich dort mit seinen Ideen verwirklichen kann, für die Stadt, der ein kulturelles Angebot erhalten bleibt, und für Bücherfreunde ganz allgemein, zu denen ich mich unbedingt dazuzähle.







