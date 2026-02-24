Kandidaten im Wahlkreis 7 Schöberl: Mehr Effizienz und Bürgernähe in Verwaltungen 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Frank Michael Schöberl tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) für die Partei FDP an. Frank Michael Schöberl

FDP-Bewerber im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Frank Michael Schöberl tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei FDP an.







