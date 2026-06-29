Info über Unwetterschäden
Schnieder informiert sich über das Weinhaus Treis
Am Weinhaus Treis in Weinähr informierte sich Gordon Schnieder (2. von rechts) mit (von links) Oliver Krügel, Ortsbürgermeister
Am Weinhaus Treis in Weinähr informierte sich Gordon Schnieder (2. von rechts) mit (von links) Oliver Krügel, Ortsbürgermeister Florian Schliemann bei Gökhan Karakayali über die Schäden, die durch den Starkregen und die Matschmssen entstanden sind.
Andreas Galonska

Vor einer Woche hatte es bereits schwere Unwetter gegeben, die vor allem in Weinähr für gewaltige Matschfluten gesorgt hatten. Dort war das Weinhaus Treis besonders betroffen. Ministerpräsident Gordon Schnieder informierte sich über die Schäden.

Lesezeit 2 Minuten
Das Weinhaus Treis in Weinähr wurde vor einer Woche schwer von einem Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Dort informierte sich jetzt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder über die Schäden. Er ist von Oliver Krügel, Stadtbürgermeister von Bad Ems und Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Schnieders Funktion als CDU-Abgeordneter und Landesvorsitzender zu einer Wahlkampftour auf das ...

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

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