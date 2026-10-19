Herbstabend in der Schaumburg Schlosslesung: Gänsehautmomente im historischen Gemäuer Mariam Nasiripour 19.10.2026, 14:00 Uhr

i Jürgen Fritsche las im Schloss Schaumburg aus Werken der Weltliteratur vor. Das Ambiente des Schlosses mit der einsetzenden Dunkelheit draußen eignete sich hervorragend für die Lesung. Mariam Nasiripour

Im gedämpften Licht des Mineralienkabinetts begeisterte Hörbuchsprecher Jürgen Fritsche das Publikum mit Auszügen aus der Weltliteratur. Balladen, Reiseberichte und düstere Klassiker sorgten für spürbare Gänsehautmomente.

Herbstzeit ist Lesezeit. Deshalb passte es hervorragend, dass der Verein KULTURvereinT Balduinstein zu einer Lesung mit dem Hörbuchsprecher Jürgen Fritsche in das Mineralienkabinett des Schlosses Schaumburg eingeladen hatte. Unter dem Titel „Sonntags im Schloss – Meisterwerke der Weltliteratur“ nahm Fritsche das Publikum mit auf eine Reise durch große Werke der Weltliteratur.







Artikel teilen

Artikel teilen