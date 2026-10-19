Im gedämpften Licht des Mineralienkabinetts begeisterte Hörbuchsprecher Jürgen Fritsche das Publikum mit Auszügen aus der Weltliteratur. Balladen, Reiseberichte und düstere Klassiker sorgten für spürbare Gänsehautmomente.
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Herbstzeit ist Lesezeit. Deshalb passte es hervorragend, dass der Verein KULTURvereinT Balduinstein zu einer Lesung mit dem Hörbuchsprecher Jürgen Fritsche in das Mineralienkabinett des Schlosses Schaumburg eingeladen hatte. Unter dem Titel „Sonntags im Schloss – Meisterwerke der Weltliteratur“ nahm Fritsche das Publikum mit auf eine Reise durch große Werke der Weltliteratur.