Karnevalisten stürmen Diez
Schloss Oranienstein ist nun in Narrenhand
Szenen von der Erstürmung von Schloss Oranienstein: In einem Scharmützel überwanden die Angreifer eines der letzten Hindernisse: die Schnapsbarriere.
Rolf-Peter Kahl

Die Narren im Nassauer Land haben endgültig die Macht übernommen. Schloss Oranienstein ist nicht mehr in militärischer Hand. Generalarzt Matthias Grüne letzte Amtshandlung: Er rückte den Schlüssel raus und übergab ihn an das Narrenvolk.

In einer unerwarteten und riskanten Aktion haben die Narren aus dem Nassauer Land – angeführt durch die Karnevalsgesellschaften des Dreierbundes Diez, Limburg, Hadamar und vielen Närrinnen und Narren der Region – am Altweiberdonnerstag das ehrwürdige Schloss Oranienstein gestürmt.

