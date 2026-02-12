Karnevalisten stürmen Diez Schloss Oranienstein ist nun in Narrenhand Rolf-Peter Kahl 12.02.2026, 14:30 Uhr

i Szenen von der Erstürmung von Schloss Oranienstein: In einem Scharmützel überwanden die Angreifer eines der letzten Hindernisse: die Schnapsbarriere. Rolf-Peter Kahl

Die Narren im Nassauer Land haben endgültig die Macht übernommen. Schloss Oranienstein ist nicht mehr in militärischer Hand. Generalarzt Matthias Grüne letzte Amtshandlung: Er rückte den Schlüssel raus und übergab ihn an das Narrenvolk.

In einer unerwarteten und riskanten Aktion haben die Narren aus dem Nassauer Land – angeführt durch die Karnevalsgesellschaften des Dreierbundes Diez, Limburg, Hadamar und vielen Närrinnen und Narren der Region – am Altweiberdonnerstag das ehrwürdige Schloss Oranienstein gestürmt.







