Stadtbürgermeisterin berichtet Schloss Katzenelnbogen: Petra Popp lobt Kooperation Johannes Koenig 21.02.2026, 08:00 Uhr

i Wie es mit dem Katzenelnbogener Schloss grundsätzlich weitergeht, ist aktuell noch unklar. Johannes Koenig (Archiv)

Mit dem Verkehrsverein Einrich und dem Vorsitzenden Harald Gemmer hat sich eine Schar Freiwilliger gefunden, die die Sichtbarkeit des Schlosses in Katzenelnbogen wieder erhöhen wollen. Ihnen zur Seite steht auch die Stadt.

Das Katzenelnbogener Schloss steht seit vielen Jahren leer, seitdem die früher dort beheimatete Gastwirtschaft samt Hotel geschlossen ist. Ein Blick hinter die Tore konnten Besucher erstmals im vergangenen Sommer beim Schlossgartenfest werfen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verkehrsverein Einrich mit ihrem Vorsitzenden Harald Gemmer in Kooperation mit der Stadt.







