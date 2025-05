Jahrelang herrschte Ruhe rund um das Schloss Katzenelnbogen, das Wahrzeichen der Stadt. Mit einem Schlossgarten-Fest kehrt das Leben in die historische Umgebung zurück. Und dieses hält so einige Überraschungen bereit.

Es war einst der Stammsitz der Grafen von Katzenelnbogen. Im Schloss von Katzenelnbogen begann vor fast 1000 Jahren eine Erfolgsgeschichte: Aus einfachen „edelfreien Herren“ aus Katzenelnbogen entwickelte sich eines der mächtigsten und reichsten Grafengeschlechter des Mittelalters – im Besitz zahlreicher Burgen am Rhein. In der Neuzeit, bis vor einigen Jahren, war das Schloss ein beliebter Anlaufpunkt für Genuss, Kunst und Kultur. Dann wurde es ruhig in den Schlossmauern. Die Gastronomie zog sich zurück und das Schloss versank in den Dornröschenschlaf. Bis zum vergangenen Jahr, als der Verkehrsverein Einrich mit einigen engagierten Mitstreitern nach Möglichkeiten suchte, wie dort wieder Leben einkehren kann. Das Schloss als Wahrzeichen von Katzenelnbogen und des Einrichs sollte wieder in die Wahrnehmung der Menschen gerückt werden, um Aufmerksamkeit für das stadtbildprägende historische Gebäude zu erzeugen.

So entstand die Idee für das Schlossgarten-Fest auf dem Gelände des Katzenelnbogener Wahrzeichens mit dem das Gebäude wieder in das Bewusstsein der Menschen von Katzenelnbogen, der VG Aar-Einrich und der ganzen Region gerückt werden soll. Um den Besuchern das Schlossfest am Samstag, 31. Mai, und Sonntag, 1. Juni, nicht nur historisch, sondern auch unterhaltsam schmackhaft zu machen, sorgte Matthias Frey vom Apfelhof in Schönborn für ein Programm mit Kunst, Gesang und Kultur, das an die zahllosen Veranstaltungen vergangener Jahre erninnert.

Historische Pforte öffnet sich

„Aus der Bevölkerung erhalten wir bereits positive Rückmeldungen“, berichtet Harald Gemmer vom Verkehrsverein. „Es freut mich wirklich sehr, dass unser Katzenelnbogener Wahrzeichen noch nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Auch die Öffnung des unteren Stadttores hat für mich etwas Symbolisches, denn das war jahrhundertelang der Eingang der Flecker Bürger zu ihrem Schloss“, zitiert Gemmer eine Rückmeldung.

Genau durch dieses Tor zu treten, wird sicher für die Bevölkerung eine Attraktion sein. In den vergangenen Jahren war es nicht möglich, durch die historische Pforte zu kommen, die an den beiden Festtagen im Schloss ab 11 Uhr geöffnet wird. Jahrelang war es nicht öffentlich zugänglich, aber das Schlossgarten-Fest bietet eine Möglichkeit, die gewohnte Umgebung aus vergangenen Tagen zu erkunden.

i Ein Banner für das Schlossgartenfest weist jetzt vielerorts auf die Veranstaltung hin (von links): Die Veranstalter mit Matthias Frey, Harald Gemmer und Uschi Weidner vom Verkehrsverein Einrich sowie Marina Wolf, Stadtbürgermeisterin Petra Popp und VG-Bürgermeister Lars Denninghoff. Stefan Nickel

Das bisherige Programm

Samstag, 31. Mai:

Karl-Heinz Betz mit Gitarre und Gesang, Country, Country-Rock und Rock’n Roll v on den 1950er- bis in die 1980er-Jahre,

Donato Pichi, Puppenspieler mit „Pulcinella und seine Cousins„,

Uwe Wagner & Manfred Reuss mit poetischer Musik mit Hang und Gitarre,

Joachim Wester und Ulli Werner, beide aus Bremberg, mit Theater mit Musik „Alles für die Katz – Eine Farce für zwei vergoldete Ellenbogen.

Sonntag, 1. Juni:

Björn Meindl mit Gitarre, Piano, Gesang und einem k lingenden Kaleidoskop aus Rock und Pop-Songs,

Kindertheater: Der Sängerwettstreit der Tiere mit Manfred Kessler (Burgschwalbach) vom Theater Chapiteau, der sein neues „One-Man-Musical“ für Menschen ab vier Jahren aufführt,

Yannik Monot mit Gesang, Gitarre und Akkordeon ( Monot gilt als ein musikalischer Reiseführer um die Welt)

Jentellmen mit S wing-Soul-Pop’n’roll (mit handgemachten Soulklassikern über Disconummern bis zu Dance-Pop-Grooves der neuesten Art überrascht die Band auf ihren wunderbar altmodischen Instrumenten)

Upcycling-Markt im Burggarten

Weiter für das Programm angemeldet haben sich der Catzenelnbogener Gesangverein und das junge Autorenteam Lena Alberti und Anna Müller mit einer Lesung aus „Emmas magisches Abenteuer im Regenbogenwald“.

Am Sonntag, 1. Juni, findet ab 11 Uhr der märchenhafte Upcycling-Markt im Burggarten statt. Auch hier können noch Meldungen an Marina Wolf (E-Mail: marina_wolf@gmx.de) abgegeben werden. Auch kulinarisch kommen die Besucher auf ihre Kosten. Michael Adam aus Berndroth sorgt für einen Getränkestand, für Speisen sind Steffi Winkler und Rainer Petry sowie der Fischereiverein Aar-Einrich zuständig. Letzterer wartet auch mit einer Überraschung auf, über die gesondert informiert wird.

Mittelalterliche Kleiderwahl und historische Fotos

Um das Fest noch authentischer zu machen, soll ein Hauch von Mittelalter durch das Gelände wehen. Das Schlossgartenfest sei zwar kein Kostümfest, die Veranstalter freuen sich jedoch über Besucher oder Standbetreiber, die in mittelalterlicher Kleidung oder im Märchenkostüm erscheinen.

Wer im Besitz digitaler Fotos oder Filme aus der Zeit des Schlosses ist, in der dort noch Veranstaltungen stattfanden, kann sich an die Veranstalter Dialog Aar-Einrich, Stadt Katzenelnbogen und den Verkehrsverein Einrich wenden.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Spenden sind willkommen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher, die an dem Fest teilnehmen und die Atmosphäre genießen.