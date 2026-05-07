Folgetermin findet statt Schloss Katzenelnbogen: Kein Arbeitseinsatz am Samstag Johannes Koenig 07.05.2026, 20:00 Uhr

i Schon im vergangenen Spätsommer konnte man sehen, wie schnell sich die Natur den Katzenelnbogener Schlosshof zurückholt. Johannes Koenig (Archiv)

Der für Samstag, 9. Mai, geplante Arbeitseinsatz des Verkehrsvereins Einrich auf dem Katzenelnbogener Schlosshof fällt aus. Der Folgetermin am 23. Mai steht aber noch.

„Freiwillige Helferinnen und Helfer für Arbeitseinsätze am 9. und 23. Mai am Schloss Katzenelnbogen gesucht“, lautete der jüngste Aufruf des Verkehrsvereins Einrich. Auch Stadtbürgermeisterin Petra Popp rührte in der jüngsten Ratssitzung die Werbetrommel für die freiwillige Aktion, mit der man zur Vorbereitung des Schlossgartenfestes und weiterer Veranstaltungen die üppig wuchernde Natur auf dem Hof wieder in den Griff bekommen will.







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