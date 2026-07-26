Die Brandmeldeanlage wurde überarbeitet und weitere organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den Brandschutz in der Halle sicherzustellen. Doch gereicht hat dies alles nicht, die Stadthalle Lahnstein ist geschlossen.
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Bluesfestival, Big Band der Bundeswehr, Gitarrenfestival, Michael-Jackson-Tribute-Show, Kölsche Weihnacht, Dr. Leon Windscheid mit seiner Show, und viele, viele mehr: Die sofortige Schließung der Lahnsteiner Stadthalle wegen massiver Brandschutzmängel an der Lüftungsanlage hat die Absage zahlreicher Veranstaltungen zur Folge.