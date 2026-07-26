Sanierung wird geprüft
Schließung Stadthalle Lahnstein: Crash mit Ansage?
"Lahnsteins gute Stube", die Stadthalle auf dem Salhofplatz, ist wegen Brandschutz geschlossen.
"Lahnsteins gute Stube", die Stadthalle auf dem Salhofplatz, ist wegen Brandschutz geschlossen.
Tobias Lui

Die Brandmeldeanlage wurde überarbeitet und weitere organisatorische Maßnahmen ergriffen, um den Brandschutz in der Halle sicherzustellen. Doch gereicht hat dies alles nicht, die Stadthalle Lahnstein ist geschlossen.

Lesezeit 2 Minuten
Bluesfestival, Big Band der Bundeswehr, Gitarrenfestival, Michael-Jackson-Tribute-Show, Kölsche Weihnacht, Dr. Leon Windscheid mit seiner Show, und viele, viele mehr: Die sofortige Schließung der Lahnsteiner Stadthalle wegen massiver Brandschutzmängel an der Lüftungsanlage hat die Absage zahlreicher Veranstaltungen zur Folge.
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