Wer einen Schlagring zum Geburtstag geschenkt bekommt und vom Großvater historische Waffen samt Munition erbt, der könnte vor Gericht landen. Denn es handelt sich um illegale Waffen. Das musste ein 33-jähriger Limburger nun lernen.

Das Amtsgericht Limburg hat einen 33-jährigen Limburger wegen fahrlässigen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (40 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt. Weil er erst im Februar wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen verurteilt worden war, bildete Richterin Carolin Löw eine Gesamtstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Euro; seinen Führerschein hatte der Mann bereits für sieben Monate abgeben müssen.

Schalgring und Munition für Schusswaffe gefunden

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 15. November 2024 hatte die Polizei bei dem Mann einen Schlagring und Munition für eine Schusswaffe gefunden. Außerdem stellte die Polizei historische Waffen sicher, die allerdings laut Waffengesetz nicht illegal waren. Sie durfte der 33-Jährige behalten. Für den Schlagring und die Munition besaß er jedoch keinen Waffenschein, sodass er sich eine Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes einhandelte. Auf die Spur gekommen war die Polizei dem Angeklagten aufgrund einer Anzeige seiner damaligen Freundin, die ihm laut eigenen Angaben auch Scherereien mit seinem Arbeitgeber bereitete. Seit März ist er arbeitslos, von der Freundin ist er inzwischen getrennt. Demnächst habe er jedoch einen Job in Aussicht, erklärte er redselig und derart gut gelaunt, dass Richterin Löw ihn ermahnte, dass die Verhandlung gegen ihn keine Spaßveranstaltung sei.

Die historischen Waffen und die Munition seien Erinnerungsstücke aus dem Nachlass seines Opas gewesen sagte er. Er habe sie mit zu sich nach Hause genommen, ohne zu wissen, dass er für die Patronen eine waffenrechtliche Erlaubnis benötigt hätte. Der massive Schlagring sei – zusammen mit „sexuellen Sachen“ – ein Geschenk von Freunden zu seinem 30. Geburtstag gewesen, erklärte er. „Da haben sich die jungen Herrschaften einen Spaß erlaubt.“ Dazu meinte Richterin Löw: „Ein dämliches Geburtstagsgeschenk.“ Darauf der Angeklagte: „Das kann man auch alles online bestellen.“

Er habe gar kein Interesse an Waffen, sagte er weiter und stellte sich vor Gericht als äußerst friedfertig dar. „Ich habe mich in meinem Leben noch nie geschlagen.“ Er habe nicht damit gerechnet, dass ein Schlagring verboten sei. Daher habe er sich – im Gegensatz zu den historischen Waffen – auch nicht informiert, ob er einen solchen Gegenstand besitzen dürfe oder nicht.

Richterin: „Sie haben noch mal Glück gehabt“

Amtsanwältin Espinosa hielt dies, ebenso wie das angebliche Geburtstagsgeschenk, für eine Schutzbehauptung des Angeklagten und forderte eine Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro. Damit wäre der Angeklagte vorbestraft gewesen, wie er selbst erschrocken feststellte. Richterin Carolin Löw jedoch glaubte dem Angeklagten, dass er nicht vorsätzlich gegen das Waffengesetz verstoßen habe, sondern fahrlässig. „Sie hätten es wissen müssen, haben sich aber nicht informiert“, erläuterte sie. Der Vorsatz sei ihm schlicht nicht nachweisbar. „Im Zweifel für den Angeklagten“, so Löw. Auch sei einem Laien nicht unmittelbar klar, dass es sich bei einem Schlagring und Munition um Waffen im Sinne des Waffengesetzes handelt.

Allerdings sah die Richterin bei dem Mann eine bedenkliche Entwicklung. Denn im Vorstrafenregister finden sich bereits zwei Einträge über ihn: Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und die im Februar von ihr selbst abgeurteilte Trunkenheitsfahrt. „Sie haben noch mal Glück gehabt, aber langsam wird die Sache ernster“, warnte sie den 33-Jährigen vor weiteren Straftaten.