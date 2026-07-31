Traditionsfest steht an Schlagerstars fegen über die Bad Emser Bühne Andreas Galonska 31.07.2026, 06:00 Uhr

i 2018 war er Finalist bei „Deutschland sucht den Superstar", später bestritt er das Finale der großen Bartholomäusmarkt-Schlagerparty, dieses Jahr kommt er wieder: Lukas Otte. Ulrike Bletzer

Ein buntes Programm hat wieder der Bartholomäusmarkt in Bad Ems in seinem Angebot. Ende August können sich die Besucher auf Musik zwischen Rock, Metal, Schlager und Oktoberfestklängen freuen.

Dsching – dsching – Dschinghis Khan – das weckt bei vielen Erinnerungen an eine außergewöhnliche Schlagertruppe, die Ende der 70er-Jahre ein Hingucker bei zahlreichen Shows war. Nun wird sie Teil des umfangreichen Programms beim Bartholomäusmarkt sein, der Ende August neben vielen Ständen und Fahrgeschäften für ein abwechslungsreiches Programm in der Kurstadt sorgt.







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