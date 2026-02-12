Geschosslimit eingehalten? Schläferberge Diez: Erstes Gebäude nach sieben Jahren Johannes Koenig 12.02.2026, 11:39 Uhr

i Schon im Januar sah das erste Gebäude In den Schläferbergen schon sehr fertig aus. Und auch wenn es von außen nach drei Etagen aussieht, werden die Bauauflagen mit nur zwei genehmigten Vollgeschossen laut Verwaltung erfüllt. Johannes Koenig

Umstrittenes Neubauprojekt: In den Schläferbergen steuert man offenbar der Vollendung eines ersten Mehrfamilienhauses entgegen. Das Thema beschäftigt den Stadtrat schon seit 2019 und hatte auch zu Einwänden aus der Nachbarschaft geführt.

Rund sieben Jahren hat das geplante Neubaugebiet „In den Schläferbergen“ den Diezer Stadtrat auf Trab gehalten. Denn Marktverwerfungen durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg sorgten für verschiedene Neuplanungen und Fristverlängerungen und hievten das Projekt daher regelmäßig erneut auf die Tagesordnung.







