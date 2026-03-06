Zehn Jahre wohnte ein Paar in einem Haus, das der evangelischen Kirchengemeinde Braubach gehört. Die beiden berichten von einem Schimmel-Problem und weiteren Mängeln. Von ihrem christlichen Vermieter sind sie maßlos enttäuscht.
Lesezeit 5 Minuten
Für rund ein Jahrzehnt war die Wohnung im ehemaligen Krankenhaus in Braubach ihr Zuhause. Doch das Paar, um das es hier geht, hat nicht nur schöne Erinnerungen an seine Zeit dort, im Gegenteil. Beide berichten von großen Mängeln – und das in einem Haus im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde Braubach.