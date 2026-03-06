Immobilie in Braubach Schimmel und mehr: Große Mängel in Wohnung der Kirche Mira Zwick 06.03.2026, 15:00 Uhr

i Mehr als zehn Jahre hat das Paar in einer Wohnung in der Wilhelmstraße 12 gewohnt und berichtet über seine Erfahrungen. Unzählige E-Mails und Schreiben zeugen von dieser Zeit. Mira Zwick

Zehn Jahre wohnte ein Paar in einem Haus, das der evangelischen Kirchengemeinde Braubach gehört. Die beiden berichten von einem Schimmel-Problem und weiteren Mängeln. Von ihrem christlichen Vermieter sind sie maßlos enttäuscht.

Für rund ein Jahrzehnt war die Wohnung im ehemaligen Krankenhaus in Braubach ihr Zuhause. Doch das Paar, um das es hier geht, hat nicht nur schöne Erinnerungen an seine Zeit dort, im Gegenteil. Beide berichten von großen Mängeln – und das in einem Haus im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde Braubach.







