Antrag des Schulelternbeirats Schillerschule: Hilferuf nach mehr Schulsozialarbeit Tobias Lui 21.03.2026, 18:00 Uhr

i An der Schillerschule im Stadtteil Niederlahnstein werden rund 300 Grundschüler unterrichtet. Tobias Lui

9 Prozent der Kinder starten ohne jegliche Deutschkenntnisse an der Lahnsteiner Schillerschule. Dies ist eine Zahl, die nachdenklich macht. Eine weitere: Von August bis Januar meldete die Schule dem Jugendamt 15 Fälle von Kindeswohlgefährdung.

. Der Antrag klingt so weit nicht weiter ungewöhnlich: Weil die bisherige Arbeitszeit der Schulsozialarbeiterin der Schillerschule in Lahnstein nicht ausreicht, beantragt der Elternbeirat eine Aufstockung der Halbtagsstelle der Schulsozialarbeiterin auf eine ganze Stelle.







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