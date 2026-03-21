9 Prozent der Kinder starten ohne jegliche Deutschkenntnisse an der Lahnsteiner Schillerschule. Dies ist eine Zahl, die nachdenklich macht. Eine weitere: Von August bis Januar meldete die Schule dem Jugendamt 15 Fälle von Kindeswohlgefährdung.
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. Der Antrag klingt so weit nicht weiter ungewöhnlich: Weil die bisherige Arbeitszeit der Schulsozialarbeiterin der Schillerschule in Lahnstein nicht ausreicht, beantragt der Elternbeirat eine Aufstockung der Halbtagsstelle der Schulsozialarbeiterin auf eine ganze Stelle.