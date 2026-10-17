Premiere in Lahnstein Schillerpark wird Schauplatz für neuen Wochenmarkt Tobias Lui 17.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Schillerpark in Oberlahnstein ist am Dienstag Schauplatz des ersten Lahnsteiner Wochenmarktes. Tobias Lui

Ein Wochenmarkt findet an festen Tagen im Freien statt, Händler und Erzeuger bieten hier vorwiegend frische Lebensmittel und regionale Produkte direkt an. In Lahnstein gab es einen solchen Markt bisher nicht. Das ändert sich am Dienstag.

Wochenmärkte in der Region sind im Trend: So gibt es nicht nur in Winningen einen solchen Markt, auch Vallendar und Ehrenbreitstein laden einmal die Woche nach Feierabend zum Einkaufen und Verweilen ein. Auf ein großes Echo ist auch der Wochenmarkt in der Gemeinde Arzbach gestoßen, der dort vor fast zwei Jahren eingerichtet wurde.







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