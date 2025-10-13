Identität an der Hauswand Schilder machen Dorfgeschichte in Holzheim sichtbar Rolf-Peter Kahl 13.10.2025, 12:00 Uhr

i So sehen die Hausschilder mit den Namensangaben in Holzheim aus. Mehrere sind bereits installiert, andere sind bestellt und werden folgen. Rolf Kahl

Was hat das eigene Haus eigentlich für eine Geschichte? Und wer hat dort früher einmal gewohnt? Mit einer ganz besonderen Aktion will die Gemeinde Holzheim die Identität der einzelnen Häuser im Dorf sichtbar machen.

Haus- und Hofnamen sind ein kultur- und sprachwissenschaftliches Phänomen, das in vielen ländlichen Regionen Europas auftaucht. Man könnte sagen: Die Häuser sprechen für sich. Es handelt sich um eine Art Haus- oder Hofnamen-Tradition, die eng mit dörflicher Sozialstruktur, Besitzkontinuität und mündlicher Kommunikation verknüpft ist.







