Was hat das eigene Haus eigentlich für eine Geschichte? Und wer hat dort früher einmal gewohnt? Mit einer ganz besonderen Aktion will die Gemeinde Holzheim die Identität der einzelnen Häuser im Dorf sichtbar machen.
Lesezeit 3 Minuten
Haus- und Hofnamen sind ein kultur- und sprachwissenschaftliches Phänomen, das in vielen ländlichen Regionen Europas auftaucht. Man könnte sagen: Die Häuser sprechen für sich. Es handelt sich um eine Art Haus- oder Hofnamen-Tradition, die eng mit dörflicher Sozialstruktur, Besitzkontinuität und mündlicher Kommunikation verknüpft ist.