Kürzlich wurde es angekündigt, nun hat es in der Nähe von Häckers Grand Hotel angelegt: Das Schiff Aurelia ist in Bad Ems angekommen und wird bald Ausflügler über die Lahn transportieren.
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In der Kurstadt hat nach jahrelanger Unterbrechung wieder ein Ausflugsschiff angelegt. Die Aurelia liegt am Steg in der Nähe von Häckers Grand Hotel und wartet noch auf ihre Taufe. Ab Montag, 1. Juni, ist dann wieder ein Fahrbetrieb vorgesehen, der das Schiff – es handelt sich um die ehemalige „Schloss Engers“ – auf der Lahn nach Nassau und Obernhof führen soll.