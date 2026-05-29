Für Ausflüge auf der Lahn Schiff ahoi: Die Aurelia hat in Bad Ems angelegt Andreas Galonska 29.05.2026, 13:00 Uhr

i Vor dem Kurhaus liegt die Aurelia, die noch auf ihre Taufe wartet. Bald soll das Ausflugsschiff dann Touristen über die Lahn bis nach Nassau und nach Obernhof bringen. Andreas Galonska

Kürzlich wurde es angekündigt, nun hat es in der Nähe von Häckers Grand Hotel angelegt: Das Schiff Aurelia ist in Bad Ems angekommen und wird bald Ausflügler über die Lahn transportieren.

In der Kurstadt hat nach jahrelanger Unterbrechung wieder ein Ausflugsschiff angelegt. Die Aurelia liegt am Steg in der Nähe von Häckers Grand Hotel und wartet noch auf ihre Taufe. Ab Montag, 1. Juni, ist dann wieder ein Fahrbetrieb vorgesehen, der das Schiff – es handelt sich um die ehemalige „Schloss Engers“ – auf der Lahn nach Nassau und Obernhof führen soll.







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