Zurzeit ist der Schiefe Turm in Dausenau wegen Sanierungsarbeiten eingehüllt. Über das Gerüst kann man ins Innere gelangen – das soll nach einer neuen Idee künftig auch durch eine Treppe ermöglicht werden.

Momentan ist es kein Problem, den Schiefen Turm in Dausenau zu erklimmen, denn seit einiger Zeit ist er komplett eingerüstet. Kleine Treppen verbinden jede Etage des Gerüsts, das für Arbeiten an der Außenhaut notwendig wurde. Die seit Jahren geplante Sanierung des markanten Bauwerks kommt weiter voran und ist verbunden mit einer Stabilisierung des Turms. Eine Begehung des bald sanierten Turms soll künftig zu bestimmten Anlässen für alle Interessierten möglich werden.

Der Schiefe Turm hatte sich – unmerklich für den normalen Betrachter – in den vergangenen Jahren weiter geneigt und außerdem etwas gedreht. Vor Ort am Turm blicken Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler und Jennifer Graf vom Kölner Ingenieurbüro Schwab-Lemke auf die bisherigen Arbeiten, die im vergangenen Jahr mit der Injektion von Harzen in den Untergrund begonnen hatten. Dadurch konnte deutlich mehr Standfestigkeit gewonnen werden. „Hier haben wir zwei Gipsmarken, dazwischen befand sich ein ordentlich tiefer Riss“, machte Jennifer Graf an einer Stelle des Mauerwerks deutlich. Die bisherigen Maßnahmen waren sehr umfangreich. „Etliche Steine waren einfach kaputt, ihre Oberfläche war nicht mehr zu retten“, berichtet Jennifer Graf. Andere Steine – es handelt sich um Dausenauer Schiefer – mussten bis auf den gesunden Kern abgeschliffen werden.

i Der Schiefe Turm zeigt sich momentan komplett eingehüllt. Das Gerüst soll voraussichtlich im Oktober wieder abgebaut werden. Andreas Galonska

Nachdem man Meter für Meter über Leitern nach oben klettert, gelangt man zur Eingangstür, die wohl in früheren Zeiten über einen Teil der alten Stadtmauer erreicht werden konnte. Sie ist an dieser Stelle längst nicht mehr vorhanden, ebenso ist eine einst vorhandene Pforte in Richtung der Straße abgebaut worden. Nun befindet sich die Tür in einiger Höhe und hat zurzeit nur einen Zugang über das Gerüst – aber das soll nicht für immer so bleiben. „Ein Zugang zum Schiefen Turm soll ermöglicht werden“, schildert Michelle Wittler ihre Vorstellung.

„Wir haben als Ortsgemeinde kein Geld, aber eine Vision.“

Ortschefin Michelle Wittler zu der Idee, den Turm begehbar zu machen

Die Ortsbürgermeisterin verweist auf eine alte Aufnahme des rund 16,4 Meter hohen Turms, an dem sich einst eine Außentreppe befand. Das Gerüst verschwindet voraussichtlich im Oktober wieder – woher soll denn dann eine Treppe kommen? „Wir haben als Ortsgemeinde kein Geld, aber eine Vision“, fügte Michelle Wittler an.

Es muss noch nach einer Förderung für eine Treppe gesucht werden. Denkbar sei, dass sich die Bürger an dem Zugang beteiligen können, es könnten beispielsweise einzelne Stufen von Unterstützern gekauft werden. Ausgeschlossen ist aber ein Weg zum Turm zu jeder beliebigen Zeit. „Es soll einen Zugang zu bestimmten Zeiten und für kleine Gruppen unter Anleitung geben“, schildert Michelle Wittler. Der Ortsgemeinderat habe sich dafür ausgesprochen, auch mehrere Menschen aus Dausenau haben die Hoffnung geäußert, dass eine Begehung ermöglicht wird.

i Über das Gerüst und viele Treppenstufen kann man im Moment an der Außenseite des historischen Bauwerks entlangklettern. Andreas Galonska

Hinter der schmalen Zugangstür befindet sich ein Raum, der mit neuen Holzbalken versehen wurde. Von dort aus führt eine schmale Treppe bis hinauf zur Mauerkrone. Über eine andere Treppe können zurzeit die Mitarbeiter zu einer tieferen Ebene gelangen. Von dort aus geht es dann noch weiter hinunter ins Innere des Schiefen Turms. Eines ist klar: Die Ebene hinter der Zugangstür braucht – wenn es denn mit der Begehung klappen sollte – eine Beleuchtung. Durch einige Scharten kann man zwar nach außen schauen, aber das wenige Licht reicht dort nicht für kleine Besuchergruppen aus.

Ganz ober auf der Krone wird weiter an einer neuen Abdichtung gearbeitet. Im Einsatz waren H&S Bedachungen, Holzbau Wagner, Gerüstbau Schmiedt und Pressbau Erfurt (Rohbau). Die oberste Etage kann zurzeit ebenfalls dank des umfassenden Gerüsts umwandert werden, dort ergibt sich eine ganz neue Perspektive auf den historischen Ortskern und das Lahntal. Nach dem besonderen Blick von der Höhe erscheint es schon wieder schade, dass das Gerüst bald wieder abgebaut sein wird. Aber vielleicht entschädigt künftig der Zugang per Treppe für dieses Erlebnis.