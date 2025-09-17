Stahlringe stabilisieren Schiefer Turm in Dausenau bekommt zwei äußere Ringe 17.09.2025, 18:00 Uhr

i Noch steht das Gerüst rund um den Schiefen Turm. Im Oktober soll es abgebaut werden, dann bekommt das Wahrzeichen Dausenaus zwei stählerne Ringe, die das Bauwerk stabilisieren werden. Andreas Galonska

Der Schiefe Turm in Dausenau hat sich immer weiter leicht gedreht und geneigt. Die Arbeiten zur Stabilisierung des Bauwerks sind nun weit vorangekommen, demnächst erhält der Turm noch zwei stählerne Ringe an der Außenseite.

Bei den Sanierungsarbeiten am Schiefen Turm in Dausenau geht es auch um die weitere Stabilisierung des Bauwerks, das sich bislang immer weiter geneigt und gedreht hat. Beides ist nicht sichtbar für den Betrachter, aber durchaus messbar für die Fachleute passiert.







