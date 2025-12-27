2025 an Rhein und Lahn Schiefer Turm Dausenau: Sanierung ist geschafft Andreas Galonska 27.12.2025, 10:00 Uhr

i Der Schiefe Turm in Dausenau zu Beginn der umfangreichen Sanierungsarbeiten. Inzwischen hat sich eine Menge getan, das Bauwerk konnte gesichert und stabilisiert werden. Andreas Galonska

Wir werfen einen Blick zurück auf die großen Ereignisse des Jahres 2025. Lange musste auf die Sanierung des Schiefen Turms in Dausenau gewartet werden. Im Laufe des Jahres 2025 wurden dann mit großem Aufwand erhebliche Verbesserungen erreicht.

Viel getan hat sich nach jahrelanger Wartezeit beim Schiefen Turm in Dausenau. Eine umfangreiche Sanierung wurde nötig, weil sich der Turm immer weiter gedreht und geneigt hatte – beides nur in winzigen Schritten und nicht mit bloßem Auge sichtbar. Daher wurde zunächst der Untergrund stabilisiert, dann konnten die Arbeiten an dem Bauwerk begonnen werden, die sich über das vergangene Jahr erstreckten.







