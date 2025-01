Sicherheit in Dausenau Schiefer Turm bewegt sich weiter 07.01.2025, 06:00 Uhr

i Der Schiefe Turm in Dausenau vor den aktuellen Untersuchungen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lahnstraße noch offen, man hoffte auf ein zügiges Vorankommen der Saneriung. Andreas Galonska. a

Eine wichtige Verkehrsader in Dausenau ist gesperrt. Grund dafür sind die Untersuchungen am Schiefen Turm, die anders als geplant verlaufen sind und nun zu Schwierigkeiten geführt haben.

Man sieht es nicht, doch er bewegt sich weiter. Jüngste Messungen haben am Schiefen Turm in Dausenau belegt, dass sich das Wahrzeichen der Gemeinde um einen Zentimeter in seiner Lage verändert hat. Wegen der unklaren Situation ist die Lahnstraße noch im alten Jahr abgesperrt worden, damit im Fall der Fälle niemand gefährdet werden kann.

