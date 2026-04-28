Erfolg der Runden Tische „Scheune“ in Braubach: Bistum bleibt Träger Tobias Lui 28.04.2026, 16:40 Uhr

i Gute Nachrichten aus dem Bistum: Die Stadtranderholung auf der Scheune wird auch in diesen Sommerferien stattfinden. Mira Zwick

Ende gut, alles gut: Nach einigen Wochen voller Unsicherheit steht nun endgültig fest, dass die Stadtranderholung in Braubach auch in diesen Sommerferien stattfinden kann. Auch das Bistum Limburg ist wieder als Träger an Bord.

Nun ist das Bistum Limburg also doch wieder bei der „Scheune“ mit an Bord: Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt, Kreis und der Regionalstelle Westerwald-Rhein-Lahn hervorgeht, bleibt das Bistum Träger der Stadtranderholung auf der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach.







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