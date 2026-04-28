Erfolg der Runden Tische
„Scheune“ in Braubach: Bistum bleibt Träger
Gute Nachrichten aus dem Bistum: Die Stadtranderholung auf der Scheune wird auch in diesen Sommerferien stattfinden.
Gute Nachrichten aus dem Bistum: Die Stadtranderholung auf der Scheune wird auch in diesen Sommerferien stattfinden.
Mira Zwick

Ende gut, alles gut: Nach einigen Wochen voller Unsicherheit steht nun endgültig fest, dass die Stadtranderholung in Braubach auch in diesen Sommerferien stattfinden kann. Auch das Bistum Limburg ist wieder als Träger an Bord.

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Nun ist das Bistum Limburg also doch wieder bei der „Scheune“ mit an Bord: Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt, Kreis und der Regionalstelle Westerwald-Rhein-Lahn hervorgeht, bleibt das Bistum Träger der Stadtranderholung auf der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach.

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