Ein beliebter Schleichweg für Autofahrer könnte zum Wirtschaftsweg herabgestuft werden. Darüber denkt jedenfalls die Ortsgemeinde Balduinstein im Fall der schmalen baufälligen Straße zwischen der Schaumburg und dem Talhof nach.
Eine kleine Gemeindestraße als beliebter Schleichweg: Nicht erst seit der Vollsperrung der L318 zwischen Birlenbach und Schönborn ist die schmale Straße zwischen der Schaumburg und dem Talhof eine beliebte Ausweichroute – und das trotz der engen Kurven und zahlreichen Schlaglöcher.