Teileinziehung Gemeindestraße Schaumburg: Beliebter „Schleichweg“ nur für Anlieger? 29.10.2025, 13:00 Uhr

i Von den Parkplätzen an der Schaumburg geht es runter zum Talhof und wenn es nach den Plänen der Ortsgemeinde geht, wird die Nutzung auch nach Ende der Baumfällarbeiten bald eingeschränkt. Johannes Koenig

Ein beliebter Schleichweg für Autofahrer könnte zum Wirtschaftsweg herabgestuft werden. Darüber denkt jedenfalls die Ortsgemeinde Balduinstein im Fall der schmalen baufälligen Straße zwischen der Schaumburg und dem Talhof nach.

Eine kleine Gemeindestraße als beliebter Schleichweg: Nicht erst seit der Vollsperrung der L318 zwischen Birlenbach und Schönborn ist die schmale Straße zwischen der Schaumburg und dem Talhof eine beliebte Ausweichroute – und das trotz der engen Kurven und zahlreichen Schlaglöcher.







