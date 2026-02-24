Kandidaten im Wahlkreis 7 Schaefer: Wahlalter auf 16 Jahre absenken 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Wolfgang Schaefer tritt im Wahlkreis 7 (Diesz/Nassau) für die Partei ÖDP an. Ellen Marx

ÖDP-Bewerber im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Wolfgang Schaefer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei ÖDP an.







