Sichtungen in Rhein-Lahn Schäfer spricht sich für „Wolfsmanagement mit Blei“ aus Mariam Nasiripour 05.12.2025, 15:00 Uhr

i Wolfssichtungen lösen bei Tierhaltern Befürchtungen aus. Ein Schäfer aus dem Rhein-Lahn-Kreis spricht aus, was viele denken. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Man zieht mit seiner Schafherde durch die Lande. Doch jeden Morgen sind weniger Tiere in der Herde als am Vortag. Das ist das Horror-Szenario für Weidetierhalter. Schuld ist oft der Wolf. Ein Schäfer aus dem Rhein-Lahn-Kreis findet klare Worte.

Bei einer Drückjagd in Lahnstein Mitte November konnte die Sichtung eines Wolfs auf Video festgehalten werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Schäfer Erwin Schwarz aus Schönborn, was das für Weidetierhalter im Rhein-Lahn-Kreis bedeutet.







Artikel teilen

Artikel teilen