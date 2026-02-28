160.000 Brötchen und 22.000 Brote am Tag. Die werden in der Großbäckerei Schäfer in Limburg hergestellt und in das Filialnetz verteilt.
Lesezeit 5 Minuten
Große Kessel mit Teig, Förderbänder, auf denen Backwaren transportiert werden, Kammern, in denen die frischen Teige ruhen und gekühlt werden, und überall kleine und größere Gruppen von Mitarbeitern: Sie tragen Bäckerhosen mit feinen Karos, weiße Haarnetze, weiße T-Shirts, auf den hinten „Wir lieben lecker“ steht, und arbeiten an Tischen und Maschinen, um den Teig weiter bearbeiten zu können, damit am nächsten Tag in den inzwischen 224 Filialen ...