Berliner made in Limburg
Schäfer: Einer Großbäckerei über die Schulter geschaut
Fastnacht ist zwar vorbei, aber der "närrische Berliner", belegt mit Smarties, schmeckt auch noch nach Aschermittwoch: eine Mitarbeiterin der Bäckerei Schäfer am Produktionsband.
Stefan Dickmann

160.000 Brötchen und 22.000 Brote am Tag. Die werden in der Großbäckerei Schäfer in Limburg hergestellt und in das Filialnetz verteilt. 

Große Kessel mit Teig, Förderbänder, auf denen Backwaren transportiert werden, Kammern, in denen die frischen Teige ruhen und gekühlt werden, und überall kleine und größere Gruppen von Mitarbeitern: Sie tragen Bäckerhosen mit feinen Karos, weiße Haarnetze, weiße T-Shirts, auf den hinten „Wir lieben lecker“ steht, und arbeiten an Tischen und Maschinen, um den Teig weiter bearbeiten zu können, damit am nächsten Tag in den inzwischen 224 Filialen ...

