Die Bauarbeiten am neuen Vereinsheim des SC Birlenbach nähern sich dem Abschluss. Allerdings fallen die Kosten nun trotz zahlreicher Eigenleistungen höher aus als ursprünglich kalkuliert.
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Lange dauert es nicht mehr, dann ist das neue Vereinsheim des SC Birlenbach fertig: „Anfang Juli sollte der Neubau bezugsfähig sein“, schätzt Ortsbürgermeister Thorsten Riedel. Danach bleiben noch Arbeiten im Außenbereich übrig. So muss unter anderem neben dem Gebäude noch ein Loch für einen Gastank ausgehoben werden, so Riedel.