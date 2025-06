Was für ein feuchter Start für den französischen Markt am Freitag auf dem Salhofplatz: Kurz nach Eröffnung zog ein kräftiger Regenguss über die blau-weiß-rot beflaggten Stände vor den alten Stadtmauern. Doch pünktlich zur Mittagspause strahlte wieder die Sonne und zog den ein oder anderen raus auf dem Platz, um die feine Auslage von Käse, Wurst, Crémant und anderen französischen Spezialitäten zu sichten und sich einen knusprigen Flammkuchen zum Mittag zu gönnen. Aber auch am Stand mit eiskaltem Cidre wussten bereits die ersten Besucher, dem berühmten „Savoir vivre“ zu frönen, und genossen die Sonne zwischen den Marktständen und Frankreichflaggen. Der kleine, aber feine Markt mit allerlei französischen Leckereien geht noch bis Sonntag. Von 10 bis 19 Uhr bieten Händler aus verschiedenen Regionen Frankreichs eine große Auswahl an frischen Produkten aus der Provence, der Bretagne und den Pyrenäen feil und hoffen auf bestes Wetter am Wochenende.