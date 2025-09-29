Kein Einzelfall Sauerei: Müll einfach in den Lahnsteiner Wald gelegt 29.09.2025, 06:00 Uhr

i Was für eine Sauerei: Mitten im Wald ist ein Ehepaar aus Lahnstein beim Spaziergang auf diese kleine Müllkippe gestoßen. Die Suche nach dem Verursacher läuft. Irmgard Bugiel

Illegale Müllentsorgung ist ein Problem. Sie belastet Ökosysteme, gefährdet Tiere, verschlechtert das Landschaftsbild und kann potenziell Mensch und Umwelt schädigen. Im Lahnsteiner Stadtwald gab es zuletzt mehrere solcher Fälle.

Warum schleppt jemand seinen halben Hausstand in den Wald und lässt diesen dort liegen? Was ist so schwer daran, eine Karte auszufüllen und den Sperrmüll abholen zu lassen? Diese Fragen kommen unweigerlich auf, wenn man einen aktuellen Fall aus dem Lahnsteiner Stadtwald betrachtet.







