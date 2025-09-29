Illegale Entsorgung Sauerei in Lahnstein: Müll einfach in den Wald gelegt 29.09.2025, 13:30 Uhr

i In dem Müll waren auch persönliche Unterlagen, aus denen der Verursacher hervorgehen könnte. Die Suche läuft. Irmgard Bugiel

Illegale Müllentsorgung ist ein Problem. Sie belastet Ökosysteme, gefährdet Tiere, verschlechtert das Landschaftsbild und kann potenziell Mensch und Umwelt schädigen. Im Lahnsteiner Stadtwald gab es zuletzt mehrere solcher Fälle.

Warum schleppt jemand seinen halben Hausstand in den Wald und lässt diesen dort liegen? Was ist so schwer daran, eine Karte auszufüllen und den Sperrmüll abholen zu lassen? Diese Fragen kommen unweigerlich auf, wenn man einen aktuellen Fall aus dem Lahnsteiner Stadtwald betrachtet.







