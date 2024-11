Nach dem Tod des Limburger Bischofs Franz Kamphaus, der von 1982 bis 2007 der Diözese vorstand, ist sein Leichnam samt Sarg am Samstag in die Domstadt überführt worden. Der 92-Jährige war am Montag im St. Vincenzstift in Aulhausen friedlich gestorben, wo auch bereits am Dienstag ein erster Abschied stattfand. Kurz vor 14 Uhr am Samstag fuhr schließlich der Leichenwagen auf dem Bischofsplatz vor.