Im Diezer Bauausschuss war Architekt Till von Mackensen vom Darmstädter Büro pwpMAS schon Anfang Mai gewesen. Nun stellte er gut zwei Wochen später die Pläne zur Sanierung der Halle am Wirt auch dem Stadtrat vor. Was aber hatte sich seit der Ausschusssitzung getan? „Die Objektplanung kommt zügig voran“, berichtete der Architekt. So haben die Fachplanungen für Elektrotechnik (ELT) und Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS) bereits begonnen. Auch ein vorläufiger Plan zum Brandschutzkonzept liegt vor. Das Ziel ist es nun, möglichst bald in die Genehmigungsplanung einzusteigen und einen Bauantrag zu stellen, erklärte der Experte.

„Jede zeitgemäße Ertüchtigung des Einfachgebäudes muss aus Vernunftgründen unterbleiben.“

Architekt Roman Roßbruch

Offene Kritik an der Hallensanierung war in den letzten Wochen noch einmal laut geworden, als bekannt wurde, dass die im Jahr 2023 auf rund 4 Millionen Euro geschätzte Maßnahme nun etwa 6 Millionen Euro kosten soll. Hatte der Architekt bei seinem Vortrag im Bauausschuss konkrete Zahlen noch weitgehend außen vor gelassen, so schlüsselte er die Kosten nun genauer auf. So steigen die Baunebenkosten für Planungsleistungen, Gutachten und Bauherrenaufgaben um geschätzt knapp 400.000 Euro. Die energetische Sanierung der Gebäudehülle und der technischen Anlagen kostet nun rund 223.000 Euro mehr. In der Kostenschätzung 2023 waren die Kostengruppen Herrichtung und Erschließung, Außenanlagen und Gebäudeausstattung noch nicht enthalten. Zusammen verursachen diese Mehrkosten in Höhe von 296.000 Euro. Mit 1 Million Euro den Löwenanteil der Kostensteigerung machen jedoch Anpassungen am Leistungsumfang und allgemeine Preissteigerungen aus. So wurde nun Barrierefreiheit, Neuordnung der Nebenräume, ein Büroanbau und Erneuerungen von Prallwand und Sportboden in die Kostenschätzungen mit aufgenommen. Zusammen ergibt das die bereits kritisierte Preissteigerung von rund 2 Millionen Euro.

Diezer Architekt kritisiert Hallensanierung

Ist die Sanierung der Halle am Wirt nun aber diesen Kostenaufwand wert? Eindeutig „Nein“ lautet der Einwand des Diezer Architekten Roman Roßbruch, der nach langen Jahren im städtischen Bauausschuss nun im Bauausschuss der Verbandsgemeinde (VG) sitzt. In einem offenen Brief wandte er sich nun an die VG-Bürgermeisterin Maren Busch. „Jede zeitgemäße Ertüchtigung des Einfachgebäudes muss aus Vernunftgründen unterbleiben“, mahnte er. Denn die SV-Halle wurde seinerzeit von den Vereinsmitgliedern „in Eigenregie und mit viel Schweiß und einfachsten Mitteln“ erstellt. „Dieses Bauwerk hat seinen Sinn und Zweck über die Jahrzehnte erfüllt und ist nun an seinem baulichen Lebensende angekommen“, so die Feststellung.

Kritisch sieht Roßbruch auch die erklärte Absicht der Planer, das historische „Holzdachtragwerk in Zollinger Stabtragwerkbauweise“ freizustellen und zukünftig sichtbar zu lassen. „Denn ungeachtet der Frage, ob diese Einfachbauweise sich für die Freilegung ästhetisch eignet, ist spätestens beim Bauschutz für das statische Tragwerk eine Realisierung unmöglich“, sagt Roßbruch voraus. Daher bitte er mit diesem Schreiben VG-Bürgermeisterin Maren Busch, „mit Ihrer Verwaltung die Stadt Diez an die Hand zu nehmen und ihr beratend zur Seite zu stehen“.

i Symbolfoto für ein Dach in Zollinger-Bauweise, bei der Lamellen in Rautenform angeordnet werden. Das Foto zeigt den Rohbau einer Produktionshalle in Herzfelde (Brandenburg). Patrick Pleul. picture alliance / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Intervention, die bei mehreren Ratsmitgliedern zwar für Kopfschütteln sorgte, dennoch gab es auch in der jüngsten Sitzung mehrere Nachfragen zum Zollingerdach. Er habe die Fachgutachten noch nicht schriftlich vorliegen, sagte Till von Mackensen. Auf Basis dessen, was ihm die Spezialisten bisher mündlich mitgeteilt hätten, sei es möglich, das Dach mit einem vertretbaren Aufwand zu ertüchtigen. Dabei hilft offenbar auch die Art der Dachkonstruktion, die es ermöglicht, einzelne schadhafte Balken problemlos austauschen zu können. Eine endgültige Einschätzung wollte Mackensen zwar weder im Bauausschuss noch im Rat abgeben, aber der Grundtenor seiner Ausführungen war immer der, dass das Dach erhaltenswert sei und dass das auch gelingen könne. Viel Lob für die ausgearbeiteten Planentwürfe gab es abschließend von den Ratsmitgliedern, die bekräftigten, dass sie den eingeschlagenen Weg weitergehen wollten.