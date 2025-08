Wegen einer defekten Ampel mussten Mitarbeiter des Lahnsteiner Ordnungsamtes am Montag, 4. August, den Verkehr in Oberlahnstein mit regeln. Die Sanierung der Ostallee hat begonnen – unter Vollsperrung.

Geduld war ein gefragtes Gut zu Wochenbeginn auf den Straßen von Oberlahnstein: Weil die Sanierung der Ostallee begonnen hat und diese unter Vollsperrung durchgeführt werden muss, staute sich der Verkehr am Montagmorgen, 4. August, gewaltig. Eine Kombination aus Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Ampeln koordinierte den Verkehr, der sich gerade in der Rushhour sehr zähflüssig bewegte. Bis zum kommenden Montag, 11. August, soll die Erneuerung der Asphaltdecke abgeschlossen sein, dann wird die Ostallee wieder freigegeben. Die Straße ist ein wichtiger Teil der Ringlösung: Die Verwaltung verspricht sich durch die Konzentration auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße eine Verkehrsberuhigung im restlichen Stadtteil.

Landesbetrieb zahlt Großteil der Sanierungskosten

Während der Sperrung der B42-Brücke am Lahnecktunnel im vergangen Jahr hat der Verkehr innerhalb Lahnsteins enorm zugenommen, insbesondere Ost- und Nordallee mussten deutlich mehr Verkehr aufnehmen als gewohnt. Auch Schwerlastverkehr gehörte dazu, entsprechend mitgenommen sehen die Straßendecken an einigen Stellen aus. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez vertraglich vereinbart, dass dieser einen Großteil der notwendigen Sanierungsarbeiten nach der Brückensperrung finanziert. Vereinbart ist, dass der Zustand der Straßen von vor der Brückensanierung wiederhergestellt wird. Die Stadt zahlt dabei nur einen kleinen Anteil.

In den vergangenen beiden Wochen war bereits die Asphaltdecke der Nordallee erneuert worden. Diese Maßnahme konnte unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs erfolgen, die Arbeiten wurden planmäßig abgeschlossen. Es folgte eine einwöchige Baupause – seit diesem Montag nun ist die Ostallee an der Reihe. Damit der Verkehr aber weiterhin von Oberlahnstein in Richtung Niederlahnstein fließen kann, musste die Fahrtrichtung in der Wilhelmstraße gedreht werden, diese dient als Umleitungsstrecke. Eine Umstellung, die nicht ganz unproblematisch funktionierte – ohne den Einsatz der Mitarbeiter des Ordnungsamtes ging zumindest am Montagmorgen nichts.

Ab dem 11. August ist Wilhelmstraße in beide Richtungen befahrbar

Am kommenden Montag, 11. August, dann, soll auch diese Maßnahme abgeschossen sein. In der Wilhelmstraße wird es direkt im Anschluss dann schon wieder eine neue Regelung geben: Ab 11. August soll diese in dem Bereich zwischen Burgstraße und Taplinsweg in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein, auch wird Tempo 30 in diesem Abschnitt eingeführt. Beidseitig markierte Parkplätze sollen ebenfalls zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit beitragen.

Unsere Zeitung hat bei der Stadt nachgehört, wie diese den Wochenauftakt verkehrstechnisch bewertet. Im Rathaus zeigt man sich zufrieden, der Verkehr sei „sehr ruhig“ gewesen, „Beschwerden sind nicht eingegangen“, teilt die Pressestelle mit. Der Einsatz der Ordnungsamtsmitarbeiter an der Ampel sei wegen eines defekten Ampelkopfs nötig geworden. „In den kommenden Tagen werden voraussichtlich keine Mitarbeiter notwendig sein, um die Ampel zu ergänzen.“