Kein Beschluss im Rat Sanierung Kita Kinderhafen in Diez verzögert sich 04.10.2025, 15:00 Uhr

i Der Fallschutz auf dem Außengelände der Kita Kinderhafen hat seine besten Zeiten hinter sich. Jennifer Kolbe

Den Unterhalt der Kita Kinderhafen in Diez soll laut Beschluss der Landeskirche ab 2030 die Stadt übernehmen. Das Eigentum verbleibt jedoch bei der Kirche. Nun war dies Thema im Stadtrat – und wurde in den nicht öffentlichen Teil geschoben.

Eigentlich war für die letzte Sitzung des Diezer Stadtrates ein Beschluss zur Sanierung des Außengeländes der Kita Kinderhafen vorgesehen. Gleich zu Beginn wurde der Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionsvorsitzenden der CDU, Petra Holzhäuser, jedoch in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschoben, was bedeutete, dass Besucher und Vertreter der Presse den Saal zu verlassen hatten.







